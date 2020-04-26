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طارق عامر: برنامج صندوق النقد الجديد مدته عام واحد

03:43 م الأحد 26 أبريل 2020
طارق عامر: برنامج صندوق النقد الجديد مدته عام واحد

طارق عامر محافظ البنك المركزي

كتب- محمود أبوطالب:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن قطاع البنوك المصري لديه قوة غير موجودة في بعض الدول، مضيفًا: "لدينا رؤوس أموال في البنوك تقدر بـ450 مليار جنيه، وسيولة تقدر بتريليون جنيه".

وأوضح عامر في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الأحد: "قدرنا نساعد السوق في أزمة كورونا، وإجراءات الإصلاح كانت قوية وأشاد بها الجميع، وفتحت أمامنا مجالات للتمويل الدولي، وكانت لدينا مرونة لتعويض الخسائر، مثل السياحة، ونرتب أنفسنا لتعويض خسائر القطاع، صندوق النقد متحمس جدًا، وهناك مصداقية لنا، والبرنامج مدته عام فقط، وسنستطيع الاستفادة منه، والاحتياطيات الدولية تكمننا من الصمود عامًا وعامين".

طارق عامر برنامج صندوق النقد صندوق النقد الدولي البنك المركزي فيروس كورونا

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