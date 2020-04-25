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​وزير الأوقاف: تعديل جميع عقود الإنشاءات والصيانة

01:11 ص السبت 25 أبريل 2020
​وزير الأوقاف: تعديل جميع عقود الإنشاءات والصيانة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف تعديل جميع عقود الإنشاءات والصيانة التي تعقدها الوزارة وجميع الجهات التابعة لها لتكون بقطع المياه الموفرة.

وكلّف وزير الأوقاف الإدارة المركزية للشئون الهندسية بديوان عام الوزارة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال جميع القطع القديمة بقطع موفرة للمياه بجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الجمعة، أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة المصرية لترشيد استهلاك المياه. ​

وزير الأوقاف عقود الإنشاءات وزارة الأوقاف

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