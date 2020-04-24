اليوم.. بدء العمل بمواعيد مترو الأنفاق خلال شهر رمضان

كتب - أسامة علي:

أعلنت الشركة القومية لتشغيل مترو الأنفاق جدول مواعيد آخر قطارات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، خلال شهر رمضان، بعد صدور التعليمات الجديدة الخاصة بحظر التجوال، على أن يكون آخر قطارات خط حلوان 8 و15 دقيقة، وآخر قطار من محطة المرج الساعة 8 ونصف، وآخر قطار من محطة شبرا الخيمة سيكون فى 8 و35 دقيقة، وآخر قطار من محطة المنيب 8 و35 دقيقة، وآخر قطار من محطة نادى الشمس الساعة 8 و15 دقيقة، وآخر قطار من محطة العتبة 8 و 45 دقيقة.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير شدد، على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بما تشمله من استمرار أعمال التعقيم والتطهير للقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر.​