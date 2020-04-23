الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا عصابيا أثناء بيعه جهاز تنفس صناعي

كتب - أحمد جمعة:

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على تشكيل يديره أربعة تجار أصحاب شركات للمستلزمات الطبية بمحافظات الشرقية، والقاهرة، والغربية، والمنيا، وأسيوط، بالاشتراك مع أحد أمناء مخازن وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، تخصصوا في الاستيلاء على الأجهزة الطبية الخاصة بوزارة الصحة، والإتجار بها بالبيع بعد اختلاسها بمعرفة أمين المخزن من عُهدته.

وأوضحت في بيان لها الخميس، أن تحريات الهيئة أسفرت عن عزم المتهمين بيع جهاز للتنفس الصناعي ماركة "دراجر"، لأحد المواطنين الراغبين بالتبرع به لصالح مستشفى حميات الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأن الجهاز المشار إليه من ذات الأجهزة التي سبق توريدها لوزارة الصحة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم متلبسين بالواقعة وبحوزتهم الجهاز المشار إليه، واستكمالاً للإجراءات تم تفتيش وحدتان سكنيتان بأحد العقارات بمحافظة أسيوط يستخدمها أفراد التشكيل كمخازن لإخفاء جرائمهم، حيث عُثر على كميات من الأجهزة المختلسة تم صرفها من مخازن وزارة الصحة منها أجهزة رسم قلب، وأشعة، وتحاليل طبية، وحضانات للأطفال المُبتسرين، وعدد من المستلزمات الطبية الأخرى الخاصة بوحدات العناية المركزة، وجارى حصر قيمتها، وبعرض المتهمين على النيابات المختصة أمرت بحبسهم واستكمال التحقيقات.​