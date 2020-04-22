"مستعدين نخلص قدها 100 مرة".. السيسي يدعو رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في مشروعات سيناء
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بفضل الله منتبهين للمسؤوليات اللي معانا، الحكومة صرفت 600 مليار جنيه، وأنا باقول اللي بيتعمل، وده مش معناه إن مايبقاش معانا رجال أعمال ومستثمرين".
وأضاف الرئيس، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية: "فيه مشروعات ومناطق للزراعة والمحاجر والرخام والثروة السمكية جاهزة لاستقبال رجال الأعمال والمستثمرين، ومش باقول تعالوا اعملوها، هي اتعملت؛ تعالوا شاركوا معانا".
وتابع السيسي: "لو انتم مهتمين بسيناء تعالوا المشروع خلص، وممكن تشارك في إدارته والعوائد القادمة منه، إحنا خلصنا المشروعات ومستعدين نخلص قدها 100 مرة".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3490
عدد المصابين
-
870
عدد المتعافين
-
264
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2531804
عدد المصابين
-
659732
عدد المتعافين
-
174336
عدد الوفيات
إعلان