"مستعدين نخلص قدها 100 مرة".. السيسي يدعو رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في مشروعات سيناء

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بفضل الله منتبهين للمسؤوليات اللي معانا، الحكومة صرفت 600 مليار جنيه، وأنا باقول اللي بيتعمل، وده مش معناه إن مايبقاش معانا رجال أعمال ومستثمرين".

وأضاف الرئيس، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية: "فيه مشروعات ومناطق للزراعة والمحاجر والرخام والثروة السمكية جاهزة لاستقبال رجال الأعمال والمستثمرين، ومش باقول تعالوا اعملوها، هي اتعملت؛ تعالوا شاركوا معانا".

وتابع السيسي: "لو انتم مهتمين بسيناء تعالوا المشروع خلص، وممكن تشارك في إدارته والعوائد القادمة منه، إحنا خلصنا المشروعات ومستعدين نخلص قدها 100 مرة".