عودة انعقاد جلسات "النواب" و"استطلاع هلال رمضان" أبرز عناوين الصحف

القاهرة في - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء نبأ استطلاع هلال شهر رمضان المعظم مساء اليوم، وعودة انعقاد جلسات مجلس النواب أمس والتي أقر خلالها عددا من مشاريع القوانين، بينها قوانين تداعيات كورونا وضريبة الدخل وزيادة معاش الأجر المتغير.

فتحت عنوان "363 مليار جنيه للتعليم و258 مليارا للصحة في الموازنة الجديدة .. البرلمان يوافق مبدئيا على قوانين تداعيات كورونا وضريبة الدخل وزيادة معاش الأجر المتغير"، نقلت صحيفة "الأهرام" عن وزير المالية الدكتور محمد معيط، تأكيده - خلال إلقائه البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة أمام النواب - أن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز أزمه كورونا بشهادة المؤسسات الدولية، مبينا أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لما استطاعت الدولة الصمود أمام الجائحة التي تضرب العالم.

وأشار وزير المالية إلى أن حجم الإيرادات في الموازنة الجديدة يبلغ تريليونا و288 مليار جنيه، وتبلغ المصروفات تريليونا و713 مليارا، بعجز كلي 432 مليار جنيه، وأن الموازنة العامة حققت في الفترة من يونيو 2019 حتى مارس 2020 ارتفاع معدل النمو بنسبه 5.6 % وانخفاض البطالة إلى أقل من 8%، لافتا إلى أن مخصصات الصحة تبلغ 258 مليار جنيه بزيادة 82 مليارا على ميزانية العام الحالي بنسبه 46 %، ومخصصات التعليم 363 مليارا بزياده 14 %.

ونوه الوزير - وفقا لـ"الأهرام" - بمسانده الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاعات المتضررة، مؤكدا عمل الحكومة على تحقيق الحياة الكريمة والآمنة للمواطنين، مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 40 مليار دولار في مارس الماضي وهو رصيد كاف لتأمين احتياجات البلاد.

كما أبرزت الصحيفة - في صدر صفحتها الرئيسية - تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد - خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020 /2021 أمام مجلس النواب - بأن جرى تغيير كل مستهدفات خطة العام المالي القادم مع وضع سيناريوهات لمواجهه أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت أن تقديرات الخطة تشير إلى أن الاستثمارات الكلية تبلغ 740 مليار جنيه مقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة في العام الحالي 2019 /2020، وهي أقل من الاستثمارات المحققة في عام 2018/2019 والتي ناهزت 970 مليار جنيه.

وأكدت أنه تم تخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة؛ لتعويض احتمالات تباطؤ الاستثمار الخاص بسبب الأزمة، مشيرة إلى حزمة الإجراءات الحكومية المالية والنقدية.

ونوهت بأنه على الجانب الآخر للأزمة، توجد قطاعات اقتصادية واعدة قادرة على التفاعل الإيجابي مع تبعاتها، لاسيما الاتصالات والزراعة والتشييد والصناعات الدوائية والكيماوية.

وأشارت "الأهرام" إلى أن مجلس النواب استأنف جلساته أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد انقطاع لنحو 40 يوما بسبب أزمة فيروس كورونا مع اتخاذ إجراءات السلامة الاحترازية.

ونقلت عن رئيس المجلس إشادته بقرارات الرئيس السيسي لمواجهة أزمة الفيروس ووصفه إياها بالشجاعة، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات.

وأشارت الصحيفة إلى موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع تداعيات كورونا، كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل ومشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة لإنهاء أزمة أصحاب المعاشات.

وفي سياق أخبار الشأن المحلي، عنونت "الأهرام" "مدبولي :حريصون على تدبير احتياجات المستشفيات"، وأبرزت تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على الإسراع بتدبير الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الطبية وجميع الجهات التابعة لوزارة الصحة والتعليم العالي من المستلزمات الطبية بكل أنواعها، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارة الصحة والسكان وجميع الوزارات المعنية وهيئة الشراء الموحد، وذلك بشأن التبرعات التي تقدمها شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

وبمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وتحت عنوان "الإفتاء تستطلع هلال رمضان"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن دار الإفتاء سوف تستطلع هلال الشهر المعظم مساء اليوم، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ونقلت الصحيفة عن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام قوله إنه تم إلغاء الاحتفال الرسمي الذي كانت تقيمه الإفتاء ووزارة العدل منذ إنشاء دار الإفتاء المصرية نهاية القرن التاسع عشر؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في التباعد الاجتماعي لمنع الاختلاط مخافة تفشي عدوى كورونا.

أما صحيفة "الأخبار"، فقد سلطت الضوء على الشأن الاقتصادي، فتحت عنوان " موديز تتوقع 4.4 % نموا في الاقتصاد المصري .. إجراءات الحكومة عززت القدرة على مواجهة تداعيات كورونا"، أبرزت الصحيفة توقعات وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني بتحقيق الاقتصاد المصري نموا بالنسبة 4.4 % بنهاية العام المالي الجاري والذي ينتهي يونيو المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن تدابير الإصلاح الاقتصادي التي أنجزتها الحكومة المصرية والتي أسفرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة، شكل سببا رئيسا وراء قوة الاقتصاد في مواجهه تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وأدى إلى تقليل مخاطره على الاقتصاد والطبقات الاجتماعية المختلفة.

ونقلت "الأخبار" عن وكالة "موديز" قولها إن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق متوسط نمو بلغ 5.4 % خلال العامين الماضيين، وان ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بالبلاد ساهم في تقليص معدل البطالة إلى 8% خلال الربع الأخير من عام 2019 مقتربا من أدنى مستوى له منذ عقود، كما عزز من قدرة مصر على امتصاص الصدمة الناجمة جراء تفشي كورونا.

وتوقعت "موديز" أن يسجل التضخم بنهاية يونيو المقبل 8.5 %، وأشادت الوكالة بالتدابير الوقائية التي سارعت الحكومة المصرية باتخاذها في سبيل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا والتي شملت حظر رحلات الطيران ووقف نشاط القطاع السياحي الذي يشكل مصدرا رئيسيا لإيرادات الدولة من العملات الأجنبية بإجمالي مساهمة تصل نسبتها 12 % من إجمالي الناتج القومي المحلي، وذلك حرصا منها على حماية أرواح المواطنين وسلامتهم.

وتحت عنوان "بدء إنتاج بئرين جديدتين للغاز في "ظهر 17" وبلطيم .. البترول: 390 مليون قدم مكعب و1300 برميل متكثفات يوميا"، ذكرت "الأخبار" أن وزير البترول المهندس طارق الملا، تلقى تقريرا من رئيس شركة بترول بلاعيم بتروبل المهندس عاطف حسن، جاء فيه نجاح قطاع البترول في وضع البئرين الجديدتين "ظهر 17 " و"بلطيم جنوب غرب 7 " للغاز الطبيعي على الإنتاج بمنطقة البحر المتوسط بمتوسط إنتاج 390 مليون قدم مكعب غاز يوميا و1300 برميل متكثفات يوميا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم وضع البئر الجديدة " ظهر 17 " بحقل ظهر للغاز الطبيعي على الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال حفر البئر الواقعة بالمنطقة الجنوبية للحقل واكتمالها واختبارها بنجاح، كما أنه جار حاليا الوصول بمعدلات إنتاجها تدريجيا إلى الطاقة القصوى البالغة نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يوميا.