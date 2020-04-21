ارتفاع 7 درجات ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

كتب - يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأربعاء، يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية من 6- 7 درجات.

وأوضحت شاكر لمصراوي أن الطقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة شديد الحرارة جنوبا، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وهذه الرياح تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمكشوفة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على منطقة خليج السويس.

وعن درجات الحرارة، قالت شاكر إنها تسجل على القاهرة 35 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة، وعلى شمال الصعيد 37، وعلى جنوب الصعيد 38 درجة مئوية.​