أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

ارتفاع 7 درجات ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

11:24 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
ارتفاع 7 درجات ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

رياح مثيرة للأتربة -ارشيفية

كتب - يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأربعاء، يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية من 6- 7 درجات.

وأوضحت شاكر لمصراوي أن الطقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة شديد الحرارة جنوبا، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وهذه الرياح تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمكشوفة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على منطقة خليج السويس.

وعن درجات الحرارة، قالت شاكر إنها تسجل على القاهرة 35 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة، وعلى شمال الصعيد 37، وعلى جنوب الصعيد 38 درجة مئوية.​

رياح مثيرة للأتربة الطقس درجات الحرارة هيئة الارصاد الجوية

الخبر التالى:

ممر تعقيم وكمامات وقياس الحرارة.. البرلمان يبدأ جلسته وسط أجواء احترازية لمواجهة "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3333

    عدد المصابين

  • 821

    عدد المتعافين

  • 250

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2478634

    عدد المصابين

  • 651736

    عدد المتعافين

  • 170389

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع 7 درجات ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل طقس الأربعاء