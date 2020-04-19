برلماني: "بنكمل بعض" هدفها مساعدة غير القادرين ومتضرري "كورونا"

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب محمد العقاد، اليوم الأحد، إن حملة "بنكمل بعض" التي أعلن تدشينها منذ بدء أزمة فيروس كورونا، مستمرة في عملها؛ من خلال توزيع السلع الغذائية والأساسية على المواطنين غير القادرين بالمجان، مضيفًا: "هذه المبادرات تأتي في إطار دعم ومساندة الجهود التي تبذلها الدولة؛ لحماية الأسر غير القادرة بسبب الأزمة الراهنة".

وأوضح العقاد أن الحملة ستعمل خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد مع بداية شهر رمضان، على توزيع وجبات وسلع غذائية على المواطنين في المنازل بشكل مباشر؛ خصوصًا بعد قرار تعليق موائد الرحمن كإجراء احترازي لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، لافتاً إلى أن أوجه الخير كثيرة، ومن كان يعتزم إقامة مائدة رحمن للحصول على الثواب، هناك فرصة عظيمة تتمثل في توصيل الوجبات إلى المحتاجين بصورة مباشرة أو سلع غذائية.

وأشاد البرلماني، في بيان له اليوم، بالجهود التى بذلتها الدولة لحماية الأسر غير القادرة، وتكاتف المصريين من خلال حجم التبرعات فى هذا الإطار، منوهًا بأن المصريين يقفون صفًّا واحدًا وقت الشدائد، وهناك العديد من المواقف التي مرت على المصريين وأثبتت أن لحمة المصريين لن يستطيع أحد أن ينال منها، مناشدًا المواطنين تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية، والإجراءات الاحترازية والبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة فقط لحماية أنفسهم والجميع.