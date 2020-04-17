تجهيز طائرات ركاب لنقل البضائع أثناء حظر الطيران في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

نجح عمال التحميل بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، في تحويل طائرات ركاب لنقل البضائع على كراسي كابينة الطائره 777-330 بالتعاون مع جميع الشركات المرتبطة بتنفيذ عقود شحن جوي واستغلت توقف الطائرات بسبب تعليق الحركة.

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، تم اللجوء إلى الفكرة لزيادة سعة عمليات الشحن الجوي في ظل حظر الطيران بالتزامن مع طائرات رحلات الشحن الجوي التي تقوم بتنفيذ العديد من الرحلات في أوقات قياسية، واستغلالًا لتوقف حركة الطيران الخاصة بالركاب والرحلات الدولية في المطارات المصرية.

وأضافت المصادر، أنه تم تجهيز الطائرة تحت إشراف ومراجعة من قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة وطبقًا لإجراءات أدلة العمل مع تطبيق جميع إجراءات السلامة والجودة للمحافظة على سلامة الطائرة والأجزاء الداخلية لمقصورة الركاب وطبقًا للاشتراطات وموافقة سلطة الطيران المدني لزيادة المساحة المتاحة لتسويق الشحن الجوي.

يذكر أن سلطات الطيران المدني حول العالم اتخذت إجراءات احترازية منذ مطلع العام الجاري، تواجه بها تفشي فيروس كورونا المستجد، فرضت قيودًا على حركة السفر، وتم استثناء الشحن الجوي من هذه القيود لدوره البارز في نقل البضائع والمعدات والاغاثات الطبية إلى الدول التي تعاني من انتشار المرض.