الأكبر عمراً.. كيف وزعت القوى العاملة منحة الـ500 للعمالة غير المنتظمة؟

كتب - يوسف عفيفي:

تنتهي وزارة القوى العاملة اليوم الخميس، من المرحلة الأولى لصرف منحة ال500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بإجمالي 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و500 ألف مستحق.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن صرف المنح خلال الأيام الأربعة على مستوى 27 محافظة، قسمت طبقا للفئات العمرية، مع مراعاة الأكبر عمرا.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أنه يوم الاثنين الماضي، شهد صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة التي تبدأ عمرها من سن 51 سنة، ويومي الثلاثاء والأربعاء من سن 25 إلى 50 سنة، واليوم الخميس حتي سن 25 سنة، ووصل متوسط نسبة الحضور للصرف إلى 65%.

وأشار سعفان، إلى أن الدولة راعت الظروف الطارئة التي حالت دون صرف المنحة للبعض، وخصصت خمسة أيام وهم: 26 و27 و28 و29 و30 أبريل الجاري للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ 24 ساعة.

وبلغ عدد المنافذ المخصصة لصرف المنحة على مستوى الجمهورية نحو 5700 منفذ، منها 4000 منفذ لهيئة البريد المصري، و600 مدرسة على مستوى الجمهورية، و1100 فرع للبنك الزراعي المصري بالمحافظات.