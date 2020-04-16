تجميد مناقشاتها.. وزير السياحة وغرفة الشركات يناقشون تداعيات إنشاء هيئة للحج

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، عن عقد اجتماع بين أعضاء الغرفة والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمناقشة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إنشاء هيئة للحج والعمرة.

وقال المصدر، لمصراوي، إن الاجتماع أسفر عن تجميد أي مناقشات تخص عمل هيئة للحج والإسراع بتفعيل قانون بوابة العمرة المصرية، لتعود الأمور كما كانت.

وكان حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، أكد أن الحديث عن إنشاء هيئة للحج والعمرة مرفوض مطلقًا، نافيًا تقديم أي دراسة بهذا الشأن.

وأشار الشاعر، إلى العمل على قانون بوابة العمرة المصرية وإقراره بمجلس النواب والجهات الرسمية.

ونفى أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وصول أي دراسة بخصوص مشروع هيئة الحج والعمرة، مؤكدا أنه لم يصل للاتحاد أي دراسة تخص هذا الأمر.

وشدد الوصيف، على دعم الاتحاد الكامل لغرفة شركات السياحة في أي إجراءات أو قرارات تتخذها لحماية مقدرات ومكتسبات الشركات، كما وعد بمساعدة مجلس إدرة الغرفة بسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بقانون بوابة الحج والعمرة.