وزير السياحة: الوزارة تعكف على عمل "دليل إرشادي" للزائرين بعد الانتهاء من أزمة " كورونا "

كتب- يوسف عفيفي:

أكد وزير السياحة والآثار، خالد العناني، أن الوزارة تعكف حاليا على عمل "دليل إرشادي" لاستقبال الضيوف في الفنادق، والزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية والتي سيتم تطبيق بنودها فيما بعد الانتهاء من أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف الوزير في تصريحات أدلى بها - خلال تفقده اليوم الأربعاء، الإجراءات الوقائية التي تتبعها الفنادق للحليولة دون تفشي فيروس "كورونا" المستجد - أن هذه الإرشادات سيتم اتباعها في أسلوب ونظام وضع "الشازلونجات" والكراسي وموائد الطعام على حمامات السباحة ، والمطاعم والكافيتريات، بحيث يتم وضعفها بطريقة معينة على مسافات متباعدة ، وفقا لإرشادات وطرق الحماية والوقاية، وكذلك أعداد مرتادي المطاعم و"الكافيتريات" ونظام وقوف الزائرين في صفوف بيع تذاكر الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية وعدد الزائرين داخل صالات العرض.

وقام الوزير بتفقد أعمال التعقيم والتطهير الجارية بأحد الفنادق السياحية بالقاهرة، للاطمئنان على تطبيق إجراءات الوقاية والحماية من تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، حيث اطلع على الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق منذ دخول "البهو" ومنطقة المطاعم و"البرجولا" وحمامات السباحة، والممرات الداخلية، وغرف الضيوف، كما تفقد أعمال تطهير وتعقيم المطابخ، حيث استمع من الطبيب المقيم في الفندق، إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، حيث أكد أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووفقا للمواد المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وأن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة مرتين يوميا.

وأشار مدير الفندق إلى أن نسبة الإشغال بالفندق تبلغ حوالي ٣٪، ويعمل به ١٢٪ من عدد العاملين، بطريقة تبادلية وذلك تطبيقا لطرق الوقاية والحماية، كما يقوم الطيب المقيم بعقد دورات تدريبية للعاملين.