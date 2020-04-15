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إعانة 1000 جنيه.. برلمانية تطالب بدعم "السائقين" لسد احتياجات أسرهم

04:06 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
إعانة 1000 جنيه.. برلمانية تطالب بدعم "السائقين" لسد احتياجات أسرهم

مجلس النواب

كتب - ميرا إبراهيم:

طالبت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، باعتبار السائقين فئة مدرجة ضمن العمالة غير المنتظمة، والتي تأثرت من تطبيق إجراءات الحظر ، الأمر الذي يستوجب دعمهم والوقوف بجانبهم ومعاملتهم مثل العمالة غير المنتظمة.

وأوضحت عبد العزيز، في بيان لها، أن هؤلاء السائقين ملتزمون بدفع مستحقات الدولة من ضرائب والتأمينات سنويا، فيجب أن يتم دعمهم في تلك الأزمة، ومساندتهم هم وأسرهم.

واقترحت النائبة، صرف إعانة لهم خلال شهر رمضان لا تقل عن 1000 جنيه لدعمهم، وذلك من قبل نقابة السائقين.

ولفتت أن تلك الإعانة ستساهم في دعم أسرهم وتلبية احتياجتهم، وسد متطلباتهم، لا سيما مع حلول شهر رمضان.

مجلس النواب العمالة غير المنتظمة اعانة مادية

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