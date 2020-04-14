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"الزراعة": استمرار غلق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك خلال أعياد الربيع

04:11 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
"الزراعة": استمرار غلق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك خلال أعياد الربيع

حديقة الحيوان

كتب- أحمد مسعد:

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة في جميع المحافظات خلال أعياد شم لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس، ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه لن يتم فتح حدائق الحيوان والأورمان والأسماك وباقي الحدائق التابعة لوزارة الزراعة أمام المواطنين خلال أعياد الربيع في ظل الظروف الراهنة وحرصا على سلامتهم.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (covid 19)، وضمن ما تتخذه وزارة الزراعة من إجراءات وتدابير بكافة الهيئات التابعة لها.

وزير الزراعة ناشد المواطنين الالتزام بتلك التعليمات حرصا على الصحة العامة وتنفيذ كافة التعليمات الطبية لمجابهة الفيروس.

ومن ناحيته أكد د محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان انه يتم تطهير وتعقيم حديقة الحيوان والحيوانات بشكل دوري مرتين في الاسبوع كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية الموظفين من فيروس كورونا.​

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