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الصحة تنصح بتأجيل الحمل بسبب فيروس كورونا

04:11 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
الصحة تنصح بتأجيل الحمل بسبب فيروس كورونا

امرأة حامل

كتب - أحمد جمعة:

نصح قطاع تنظيم الأسرة والسكان بوزارة الصحة، المتزوجين بتأجيل "الحمل" خلال هذه الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال القطاع في منشور توعوي، اليوم الثلاثاء، إن مناعة المرأة تقل أثناء فترة الحمل، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة خاصة أن تأثير فيروس كورونا المستجد على الجنين غير معروف حتى الآن.

وأوضح أن الحمى وهي من أعراض فيروس كورونا، قد تؤدي إلى تشوهات خلقية في الجنين، قد تصل إلى وفاته.

وتابع المنشور : "تأجيل الحمل قرار صح ومعقول.. حتى تختفي الكورونا وتزول".

كانت وزارة الصحة وجهت عددًا من النصائح للسيدات لحمايتهن وأطفالهن خلال الفترة الحالية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في إطار حرص الوزارة على صحة الأمهات وسلامتهن، وبما يساهم في إنجاب جيل من الأصحاء.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة والسكان، إنه ينبغي على السيدات الحوامل اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مثل الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتجنب لمس العين والأنف والفم، والحفاظ على المسافات مع الآخرين، والالتزام باستخدام منديل عند السعال أو العطس، والتخلص منه في سلة مهملات مغلقة، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة ومنع الزيارات.

وأضافت أن هذه النصائح تتضمن أيضًا اتباع السيدات الحوامل لنظام غذائي صحي ومتوازن، وأخذ قسط كافٍ من النوم والراحة، مشيرا إلى ضرورة استشارة الطبيب عند الشعور بارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو صعوبة في التنفس، أو الاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105).

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