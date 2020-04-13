​الطيران المدني: تطهير طائرات الشحن الجوي عقب كل رحلة

كتب- محمد عبيد:

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير أقصى مستويات الوقاية لجميع العاملين داخل قطاع الطيران المدني، من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية، وتطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية من أجل تنفيذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها حماية جميع العاملين.

مضيفًا أن جميع القيادات داخل قطاع الطيران المدني تعمل على مدار الساعة، للحفاظ على تطبيق تعليمات الحكومة المصرية الصادرة بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير إلى أن كافة الخطوات التي اتخذها قطاع الطيران المدني المصري، هدفها في المقام الأول هو الحفاظ على صحة وسلامة الشعب المصري، حيث تتطلب هذه المرحلة المؤقتة اتخاذ تدابير استثنائية للتصدي لهذا الوباء والخروج من هذه الأزمة وتجاوزها لعودة الحياة إلى طبيعتها واستعادة النشاط مرة أخرى في أقرب وقت.

وقال الوزير، إن وزارة الطيران المدني تواصل وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة، حملات التطهير والتعقيم لعدد من منشأتها الحيوية في إطار تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وأجرت فرق الطب الوقائي التابعة لشركة مصر للطيران، عمليات تعقيم شاملة لطائرات الشحن الجوي فور عودة كل رحلة بضائع بداية من قمرة القيادة ومنظومة التكييف والتهوية ودورات المياه وبطن الطائرة، بالإضافة إلى جسم الطائرات من الخارج، فضلاً عن تعقيم الحاويات وجميع مشتملات الشحنات القادمة باستخدام مواد تعقيم وتطهير فعالة وآمنة.

وعلى جانب آخر، تم إجراء عمليات التعقيم للمرة الثانية لقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، والتي شملت تعقيم وتطهير المخازن وساحة قبول الشحنات وساحة الفرز والاستلام والساحة الخارجية ومواقف السيارات وصالات المناولة والشحن والتفريغ والحاويات، بجانب إجراء تعقيم المبنى الإداري للشركة القابضة مصر للطيران ومبنى مصر للطيران للصيانة، حيث تم تطهير مداخل ومخارج المبنيين والمكاتب الإدارية والمخازن والمصاعد والسلالم.