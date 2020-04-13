"الري": إزالة 27 حالة تعد على نهر النيل في 5 محافظات
القاهرة- (أ ش أ):
نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري حملة، اليوم الاثنين، لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات الغربية والبحيرة وأسيوط وسوهاج وأسوان.
وأسفرت الحملة عن إزالة 27 حالة تعد على مجرى نهر النيل، ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 52636 حالة تعد.
وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.
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