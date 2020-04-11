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البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 4.3 درجة غرب مطروح دون خسائر

07:32 م السبت 11 أبريل 2020
البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 4.3 درجة غرب مطروح دون خسائر

نتيجة زلزال - ارشيفية

كتب - يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل مساء اليوم السبت، هزة أرضية على بعد 36 كم غرب مدينة مرسى مطروح.

وبحسب بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية اليوم، جاءت الهزة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض31.5107°° شمالا، وخط الطول 26.8945° شرقا، ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر او إصابات.

زلازل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل المعهد القومي للبحوث الفلكية مرسى مطروح

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