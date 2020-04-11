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​​​لخادم "ني عنخ بيبي".. جولة سياحية جديدة في المتحف المصري

02:00 ص السبت 11 أبريل 2020
​​​لخادم "ني عنخ بيبي".. جولة سياحية جديدة في المتحف المصري

المتحف المصري

كتب- محمد عاطف:

تطلق وزارة السياحة والآثار، الجمعة، فيديو لجولتها الإرشادية الثانية، لعرض وشرح قطعة واحدة هي تمثال صغير ملون مصنوع من الخشب لخادم الموظف "ني عنخ بيبي".

تم العثور على التمثال الصغير الملون المصنوع من الخشب لخادم الموظف "ني عنخ بيبي"، في مقبرة الموظف "المشرف على مصر العليا"، من عصر الملك بيبي الأول، الأسرة السادسة، في "مير" بالقرب من مركز القوصية- محافظة أسيوط.

يصور التمثال أحد الخدم واقفًا حاملًا سلة على يده اليمنى المضمومة إلى صدره، السلة مزينة بمربعات ملونة، بينما يحمل على ظهره سلة لها شريطين أبيضين تستخدم لحملها على الكتف ومربوطة بيده اليسرى.

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المتحف المصري وزارة السياحة ني عنخ بيبي جولة سياحية

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