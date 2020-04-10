حدث ليلاً| بيان عاجل بالبرلمان وإعلان مهم من الصحة العالمية وتزايد في شعبية ترامب

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

الصحة العالمية: انتقال كورونا يتم بوتيرة متسارعة داخل شرق المتوسط

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، إن الأرقام الأخيرة من حيث انتشار فيروس كورونا تُعد بمثابة إنذار من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا على ضرورة الاستعداد الجيد للتعامل مع أى انتشار مقبل لفيروس كورونا، لاسيما وأن انتقال فيروس كورونا يتم بوتيرة متسارعة داخل الشرق المتوسط.

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بيان عاجل بالبرلمان حول عدم الإعلان عن التسعير الجديد للبنزين والسولار

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم الإعلان عن التسعير الجديد للبنزين والسولار في ظل انخفاض الأسعار عالميًا.

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لأول مرة.. أسورة للدفع الإلكتروني بدون تلامس

أطلق بنك QNB الأهلي مؤخراً "أسورة الدفع الإلكتروني" لأول مرة في السوق المصري بالتعاون مع شركة VISA.

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حجر صحي على ٤ منازل في المنيا لمنع العدوى بكورونا

بدأت مديرية الصحة في محافظة المنيا تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي على 4 منازل في منطقة منشية نياري التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغة، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

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ساويرس: نحتاج لأسلوب علمي يتلافى الإصابة بكورونا ويتيح العودة للعمل

قال المهندس ورجل الأعمال، نجيب ساويرس، إنه في ظل الغموض الحالي حول السيطرة عالميًا على فيروس كورونا وعدم وجود علاج لهذا الوباء إلى الآن، لابد من أن يكون هناك أسلوب علمي يتلافى الإصابة بالمرض وفي الوقت نفسه يسمح بعودة عجلة الإنتاج.

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وزراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على حزمة إنقاذ مالية للدول المتضررة من كورونا

وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة إنقاذ، بقيمة 500 مليار يورو، للدول الأوروبية التي تضررت بشدة من وباء كورونا العالمي.

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إسبانيا: الوضع تحت السيطرة.. ودول تتجه نحو تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن بلاده تقترب من تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة تفشي فيروس كورونا، بالتزامن مع موافقة البرلمان الإسباني على تمديد حالة الطوارئ الوطنية لمدة 15 يومًا.

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جامعة زويل تكشف تفاصيل تصنيع أول نموذج لجهاز تنفس صناعي لمواجهة كورونا

قال الدكتور عمرو حلمي أستاذ مساعد علوم النانو تكنولوجي بمدينة زويل وأحد المشرفين على مشروع تصنيع أجهزة التنفس الصناعي، إنه يتم العمل على 3 نماذج لأجهزة التنفس الصناعي، حيث انتهينا من أول نموذج ومن الغد سيتم اختباره.

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عضو شعبة الذهب يتوقع ارتفاع الأسعار وانخفاض حاد في الأسهم

كشف أمير رزق عضو شعبة تجارة الذهب، عن سبب ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمصرية، مرجعًا ذلك لانخفاض أسعار الأسهم وزيادة الطلب على شراء الذهب.

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استطلاع: ارتفاع قياسي في معدل الرضا الشعبي عن أداء ترامب

أظهر استطلاع حديث للرأي أن معدل الرضا الشعبي عن الأداء الوظيفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سجل ارتفاعا قياسيا جديدا تزامنا مع دعم الناخبين الأمريكي للبيت الأبيض والكونجرس في المعركة ضد فيروس كورونا.

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