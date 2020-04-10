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ساويرس: نحتاج لأسلوب علمي يتلافى الإصابة بكورونا ويتيح العودة للعمل

02:50 ص الجمعة 10 أبريل 2020
ساويرس: نحتاج لأسلوب علمي يتلافى الإصابة بكورونا ويتيح العودة للعمل

المهندس نجيب ساويرس

قال المهندس ورجل الأعمال، نجيب ساويرس، إنه في ظل الغموض الحالي حول السيطرة عالميًا على فيروس كورونا وعدم وجود علاج لهذا الوباء إلى الآن، لابد من أن يكون هناك أسلوب علمي يتلافى الإصابة بالمرض وفي الوقت نفسه يسمح بعودة عجلة الإنتاج.

وأضاف ساويرس، في لقاء عبر الإنترنت مع برنامج "مواجهة" بفضائية "سكاي نيوز عربية"، أن التوقف التام لعجلة العمل قد يؤدي إلى أزمات عدة، وأن تصريحاته حول عودة عجلة الاقتصاد لم يقصد بها العودة بشكل طبيعي كما كان الأمر قبل انتشار الوباء، قائلاً: "أنا مش بقول نرجع لحياتنا الطبيعية اللي هي ما قبل الوباء، المسألة أن الأمر ممكن باتباع المحاذير".

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