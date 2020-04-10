لأول مرة.. أسورة للدفع الإلكتروني بدون تلامس

كتبت- منال المصري:

أطلق بنك QNB الأهلي مؤخراً "أسورة الدفع الإلكتروني" لأول مرة في السوق المصري بالتعاون مع شركة VISA.

وقال بنك QNB في بيان إن هذه الأسورة الالكترونية وسيلة دفع أكثر سرعة وأماناً اعتماداً على تكنولوجيا المدفوعات اللاتلامسية والتي تسمح لحاملها بسداد قيمة مشترياته وخدماته باستخدام نقاط البيع الإلكترونية POS بمجرد قراءة بيانات الأسورة عن بُعد.

وأشار البنك إلى أن هذه الأسورة تتوافق مع خطة الدولة للتحول الرقمي ونشر تطبيقات التكنولوجيا المالية المتطورة.

وقال محمد الديب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك QNB الأهلي قائلاً إن "أسورة الدفع الإلكتروني تمثل أحدث وسائل الدفع الإلكتروني اللاتلامسية، وتلقى قبولاً كبيراً في انحاء العالم لدي كل مستخدميها خاصة من الشباب".