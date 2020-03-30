لمدة 3 أشهر.. طلب برلماني بإيقاف التحصيل اليدوي لإيرادات الخدمات الحكومية

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزراء الإسكان والمرافق والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية،

في إطار خطة الدولة في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا؛ وتماشيًا مع برنامج العمل الذي تقدمنا به سابقا والذي من ضمنه تأخير سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز لمدة ثلاثة أشهر دون فوائد.

وأضاف "عبدالغني" في بيانه العاجل، أنه حفاظًا على صحة الموظفين والمواطنين عامة ولمكافحة انتشار ذلك الوباء ومحاولة السيطرة عليه؛ فإن هذا الأمر يتطلب حظر الأعمال الميدانية طوال فترة الحظر والتي من ضمنها وظيفة تحصيل فواتير الكهرباء والمياه والغاز طوال فترة الثلاثة أشهر السابق الإشارة إليها دون الخصم من رواتب الموظفين.

وطالب النائب، الوزراء بضرورة إصدار قرار وزاري بشأن إيقاف تحصيل فواتير كل من الكهرباء والمياه والغاز لفترة 3 أشهر دون فوائد، بالإضافة إلى إصدار قرار ثاني بضرورة إيقاف التحصيل اليدوي من الموظفين التابعين للوزارات والهيئات التابعة لتلك الوزارات المختصة طوال فترة الثلاثة أشهر لحين تجاوز تلك الأزمة وذلك دون التأثير على رواتب هؤلاء الموظفين.