وزير النقل يتابع نقل ركاب 4 قطارات عبر "السوبرجيت" للقاهرة والجيزة

كتب- أسامة علي:

تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وصول ركاب عدد 4 قطارات سكة حديد وصلت خلال توقيت الحظر مساء أمس الأحد، نتيجة أعمال التهديات وتحديث نظم الإشارات لخطوط السكة الحديد و لوجود ركاب قامت بالحجز المسبق خلال فترة 14 يوم التي تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمول بها قبل صدور قرار الحظر.

وقالت وزارة النقل في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن القطارات هي رقم 1001 الذي وصل محطة مصر قادما من أسوان الساعة 19.05 وقطار رقم 987 القادم من الأقصر إلى محطة مصر الساعة 20.40 وقطار 983 القادم من اسوان إلى محطة مصر الساعة 23.30 مساءا وقطار 81 الذي وصل الساعة 2.50 بعد منتصف الليل.

وتم نقل الركاب عبر أتوبيسات السوبرجيت الفاخرة مجانًا إلى عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.