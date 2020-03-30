"الأصغر طفلة عامين".. الصحة العالمية تكشف متوسط أعمار المصابين بكورونا في مصر

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور عمر أبوالعطا، مسئول برامج الترصد والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، عن المتوسط العمري للمصابين بفيروس كورونا في مصر.

وقال "أبوالعطا" في مؤتمر صحفي ينظمه المكتب القطري للمنظمة اليوم الاثنين: "90% من الإصابات بكورونا في مصر بين 20 سنة وحتى 80 سنة، أقل عمر حالة سجلت كانت لطفلة عمرها سنتين، والأكبر فوق الـ 90 عاما".

وأوضح أن متوسط أعمار المصابين بكورونا في مصر 46 عامًا حتى الآن.

وبشأن التوزيع الجغرافي للحالات، أضاف أنه تم الإبلاغ عن حالات مصابة بكورونا في العديد من المحافظات، وكانت تتركز في البداية بالأقصر وأسوان، وحاليا تنتشر في أغلب محافظات الجمهورية بنسب متفاوتة.

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