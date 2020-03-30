أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

مسؤول بالصحة العالمية يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الصيني

01:27 م الإثنين 30 مارس 2020
مسؤول بالصحة العالمية يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الصيني

الوقاية من فيروس هانتا الصيني

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور عمر أبوالعطا، مسئول برامج الترصد والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، مدى خطورة فيروس هانتا الذي أصاب عددا من الصينيين.

وقال "أبوالعطا" في مؤتمر صحفي نظمه المكتب القطري للمنظمة اليوم الاثنين: "هانتا، فيروس قديم وليس جديد، ولا ينتقل من إنسان إلى إنسان على عكس كورونا، وأعتقد أن تقييمنا للمخاطر لهذا الفيروس مختلف جدًا عن كورونا، خاصة أن الأخير ينتقل عن طريق الرزاز والانتقال المباشر".

ممثل الصحة العالمية يوجه رسالة للمصريين بشأن كورونا
"الصحة العالمية" تشكر الأطباء المصريين: يبذلون كل الجهد لإنقاذ الأرواح
"الأصغر طفلة عامين".. الصحة العالمية تكشف متوسط أعمار المصابين بكورونا في مصر

فيروس هانتا الصيني عمر أبوالعطا منظمة الصحة العالمية

الخبر التالى:

بطريركية الأقباط بالإسكندرية تعلن موقفها بشأن حاجزي الأكاليل و"الخطوبات"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 609

    عدد المصابين

  • 132

    عدد المتعافين

  • 40

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 708020

    عدد المصابين

  • 150734

    عدد المتعافين

  • 33529

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تفاصيل وفاة أول طبيب بكورونا: خالط مصابا وعزل نفسه ذاتيا بمنزله