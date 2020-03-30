مسؤول بالصحة العالمية يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الصيني

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور عمر أبوالعطا، مسئول برامج الترصد والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، مدى خطورة فيروس هانتا الذي أصاب عددا من الصينيين.

وقال "أبوالعطا" في مؤتمر صحفي نظمه المكتب القطري للمنظمة اليوم الاثنين: "هانتا، فيروس قديم وليس جديد، ولا ينتقل من إنسان إلى إنسان على عكس كورونا، وأعتقد أن تقييمنا للمخاطر لهذا الفيروس مختلف جدًا عن كورونا، خاصة أن الأخير ينتقل عن طريق الرزاز والانتقال المباشر".

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