ممثل الصحة العالمية يوجه رسالة للمصريين بشأن كورونا

كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، رسالة للمصريين بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد داخل البلاد.

وقال جبور في مؤتمر صحفي ينظمه المكتب القطري للمنظمة اليوم الاثنين: "رسالتي للمصريين أن يلتزم كل شخص منزله حتى لا نضغط على النظام الصحي وأن يتبعوا إجراءات الوقاية من الفيروس".

وأضاف جبور: أريد أن أؤكد أننا نحتاج إلى التزام من الحكومة والقطاع الصحي والمجتمعات لمكافحة هذه الجائحة، وهذا يتطلب أعلى قدر من التنسيق والتعاون على مستوى الحكومة، وبين الشعب والدولة، فجميعنا معنيون بالأمر ولكل منا دور يقوم به ويجب أن نتضامن جميعا، وألا ندع الخوف يتغلب علينا في معركتنا مع الفيروس.

وسجلت مصر حتى أمس الأحد، 609 حالات إصابة بفيروس كورونا، من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجوا من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

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