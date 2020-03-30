السياحة: استمرار غلق المتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم حتى 15 أبريل

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية أمام الزيارة، بالاضافة إلى استمرار غلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق، وتعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية، وذلك حتى 15 أبريل 2020.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك ضمن استمرار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمجابهة فيروس "كورونا المستجد"، (Covid 19).

وخلال هذه الفترة ستستكمل أعمال تعقيم وتطهير كافة المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والآثار كانت قد اغلقت جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر وكافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق امام الزائرين من الخارج، كما قامت بتعليق جميع الفاعليات والمناسبات الاجتماعية والحفلات منذ يوم الاثنين الموافق ٢٣ مارس وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٠ وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات التي تتضمن وجود مجموعة كبيرة من المواطنين.