بعد قليل.. الإمام الأكبر يلقي كلمة تليفزيونية حول انتشار فيروس "كورونا"
09:25 م الأحد 29 مارس 2020
كتب- محمود مصطفى:
يلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بعد قليل، كلمة تليفزيونية موجهة للناس والمسؤولين في مختلف دول العالم.
وتتضمن الكلمة رسائل من فضيلة الإمام الأكبر حول انتشار وباء «كورونا» الذي بات خطره يهدد الإنسانية جمعاء.
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