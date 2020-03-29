"مصر للطيران" تنظِّم رحلتَين لإعادة المصريين العالقين في الكويت ولندن



كتب- محمد عبيد:

تُسَيِّر شركة "مصر للطيران"، اليوم الأحد، رحلة جوية لإعادة المصريين العالقين في الكويت، كما تسيِّر يوم الثلاثاء المقبل رحلة أخرى لإعادة العالقين المصريين في لندن؛ وذلك ضمن خطة الشركة لتشغيل رحلات جوية لإعادة المصريين الراغبين في العودة إلى بلادهم بالتنسيق مع وزارتَي الهجرة والخارجية، وذلك بعد قرار الحكومة بتعليق حركة الطيران في المطارات المصرية كافة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالشركة إن رحلة لندن تنطلق عصر الثلاثاء المقبل من العاصمة البريطانية لندن، وعلى متنها عدد من المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة إلى مصر نتيجة تفشِّي فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتَي الطيران المدني والهجرة؛ لإجلاء المصريين من عدة دول بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية.

يُذكر أن مطار القاهرة الدولي استقبل، أمس السبت، رحلتَين استثنائيتَين لشركة "مصر للطيران" قادمتَين من عمان والكويت على متنهما 135 راكبًا للرحلة الأولى، و340 راكبًا للرحلة الثانية على التوالي، وذلك ضمن جهود وزارة الطيران المدني والخارجية والهجرة لعودة المصريين العالقين بالمطارات، وذلك بعد تعليق حركة الطيران المدني للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تنظم الشركة خلال أيام رحلة لإعادة المصريين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية؛ نتيجة تفشِّي فيروس كورونا المستجد، والراغبين في العودة إلى وطنهم، وذلك بعد تنفيذ قرار تعليق الرحلات الجوية حتى 15 أبريل المقبل كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.