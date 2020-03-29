"الوطنية للتدريب" تعقد مناقشات رقمية لدراسة أزمة كورونا

كتب- محمد نصار:

عقدت الاكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، مناقشات رقمية حول مجموعة من الموضوعات التي تلخص التغييرات الرئيسية التي ستطرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد عالميًا، ودرات المناقشات حول عدة موضوعات اقتصادية وبحثية وطبية.

وأطلقت الأكاديمية حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لنشر العادات الصحية السليمة ووسائل الوقاية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بالإضافة إلى إعداد قوافل تطوعية من متدربيها ومدربيها وموظفيها لدراسة الأوضاع الحالية والبحث عن الحلول لتفادي ما أصاب البلاد الفترة الماضية.