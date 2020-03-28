حدث ليلاً| التعليم العالي تنتظر نتائج أبحاث حول مصل مضاد لـ"كورونا".. والبابا وحيداً في "صلاة عالمية"



شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

"التعليم" تكشف آخر استعدادتها لامتحانات أولى ثانوي الإلكترونية التجريبية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها لم تحدد شركة اتصالات معينة أو تفضل شركة عن الأخرى لشراء شريحة بيانات الخاصة بالطلاب، مشيرة إلى أن إجراءات استخدام خطوط البيانات ينظمها جهاز تنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.

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​التعليم العالي: ننتظر نتائج مراكز الأبحاث حول مصل مضاد لـ"كورونا"

قال الدكتور محمد الطيب، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزير التعليم العالي سيطلع على آخر ما توصلت إليه المراكز البحثية من نتائج سواء كانت أبحاثًا علمية تتعلق بتحضير اللقاحات والأمصال أو إنتاج المطهرات والمعقمات والمستلزمات الطبية المختلفة الخاصة بفيروس "كورونا"، مضيفًا: "هناك خلايا متكاملة تشبه خلايا النحل تعمل ليلاً ونهاراً بشأن خدمة البحث العلمي والمجتمع المصري".

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​​طلب إحاطة في البرلمان لتخفيض فواتير الكهرباء لـ3 أشهر بسبب "كورونا"

تقدم النائب أحمد الخشب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، لتخفيض فواتير الكهرباء لمدة 3 أشهر، بسبب تداعيات فيروس "كورونا".

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قرارات جديدة من الأزهر بشأن المناهج والامتحانات لمواجهة أزمة كورونا

أصدر فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف سلسلة من القرارات بشأن مناهج وامتحانات جميع المراحل وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على مصلحة الطلاب والحفاظ عليهم لمواكبة خطط الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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الأردن يعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

سجل الأردن اليوم السبت أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

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ترامب يأمر بتعبئة قوات الاحتياط بالجيش للمساعدة في مكافحة كورونا

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يفوض وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) باستدعاء أعضاء من قوات الاحتياط بالجيش للعمل النشط والمشاركة في جهود التعامل مع تفشي فيروس كورونا.

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في سابقة تاريخية.. البابا وحيداً في "صلاة عالمية" لمواجهة كورونا

دعا البابا فرانسيس العالم "الخائف" إلى "العودة إلى الإيمان"، وذلك في "صلاة عالمية" لمواجهة فيروس كورونا ترأسها البابا وحيداً في ساحة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.

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