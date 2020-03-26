"الأطباء" تخاطب الداخلية لتسهيل تحرك أعضائها خلال حظر التجوال

كتب - أحمد جمعة:

خاطبت نقابة الأطباء، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ للمطالبة بتوجيه الضباط المكلفين بمتابعة حظر التجوال لتسهيل مهمة الأطباء، والعاملين بالجهات الصحية من مستشفيات، ومراكز طبية، أثناء تحركهم وتوجههم لأعمالهم دون التقيد بمواعيد حظر التجوال.

وقال بيان للنقابة، اليوم الخميس، إنه مع بدء تطبيق قرار حظر التجوال، أمس الأربعاء، وردت شكاوى عديدة من الأطباء للنقابة تُفيد بتعرضهم لمشاكل ومضايقات، ومنع من التحرك للتوجه لأعمالهم بالمستشفيات، رغم استثنائهم كما ورد في المادة الثالثة عشرة من قرار رئيس الوزراء للأطباء وكذلك جميع العاملين بالمستشفيات والمراكز من قرار حظر التجوال.

جاء نص المخاطبة: "اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تحية طيبة وبعد، بالإشارة للجهود المبذولة حاليًا من أجل مكافحة فيروس كورونا، وبالإشارة للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا يوميا ولمدة أسبوعين، ونظرًا لأن العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية مستمر على مدار 24 ساعة يوميًا لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين واتخاذ إجراءات مكافحة الفيروس، فقد استثنت المادة الثالثة عشرة من قرار رئيس الوزراء الأطباء وكذلك جميع العاملين بالمستشفيات والمراكز من قرار حظر التجوال".

وأضافت النقابة: "نحيط سيادتكم علمًا بأنه قد وردت شكاوى من بعض الأطباء بأن بعض الكمائن التي تراقب تطبيق قرار حظر التجوال قد قامت بمنعهم من التحرك للتوجه لأعمالهم بالمستشفيات، ونرجو توجيه السادة الضباط المكلفين بمتابعة حظر التجوال إلى تسهيل مهمة الأطباء وكذلك العاملين بالجهات الصحية من مستشفيات ومراكز طبية في المرور والتحرك للتوجه لأعمالهم دون التقيد بمواعيد حظر التجوال. حفظ الله مصر وشعبها من أي مكروه".​