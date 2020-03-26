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"إيرباص" تعلن عن تعديلات جديدة في تصنيع الأجنحة

10:41 ص الخميس 26 مارس 2020
"إيرباص" تعلن عن تعديلات جديدة في تصنيع الأجنحة

شركة إيرباص

كتب- محمد عبيد:

استأنفت شركة إيرباص المصنعة للطائرات، الإنتاج والتجميع جزئيًا في فرنسا وإسبانيا بعد توقف دام 4 أيام.

وقالت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، إن مصانع الأجنحة في المملكة المتحدة وبريمن بألمانيا راجعت عدد الأجنحة التي تم تطويرها في الفترة الأخيرة، فضلاُ عن عدد الطلبات من خطوط التجميع النهائية أثناء استئناف العمليات جزئيًا، وقررت نتيجة للمراجعة تخفيض الإنتاج في مصانع الأجنحة خلال فترة الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وتقوم إيرباص بتخفيض إنتاج الأجنحة في بريمن وفيلتون وبروتون، وتقليص أيام أسبوع العمل في بريمن، وستظل المصانع مفتوحة خلال هذه الفترة، حيث ستستمر في تسليم الأجنحة إلى خطوط التجميع النهائية واستلام ومتابعة المواد من سلسلة التوريد وصيانة المباني والتركيب، فضلاً عن الدعم الإداري والتحضير لإعادة الإنتاج.

ويستمر الموظفون في أداء العمل عن بُعد بحال لا ترتبط مهامهم بشكل مباشر بعمليات الإنتاج.​

شركة إيرباص طائرات فرنسا إسبانيا

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