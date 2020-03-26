"خليك في البيت".. الثقافة: زيارات افتراضية للمتاحف وكتب مجانية

كتب- محمد عاطف:

أضافت وزارة الثقافة على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت، خدمة مجانية تسمح بإجراء زيارة لعدد من المتاحف الوطنية إلى جانب مجموعة ضخمة من أعمال أكثر من 50 فنانًا تشكيليًا بالإضافة إلى مختارات من إصدارات المركز القومي للترجمة ودار الكتب والوثائق القومية بصيغة pdf.

ويأتي ذلك في إطار المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، والتي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، للمساهمة في تنفيذ إجراءات الدولة الاحترازية.

وفى هذا السياق أكدت وزير الثقافة استمرار جهود نشر الوعي بين أبناء الوطن خاصة الشباب والأجيال الجديدة وجذب محبي الإبداع بمختلف صوره من خلال إثراء المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".

وأشارت عبدالدايم، إلى أن المبادرة تقدم هدية لمحبي الفنون الجميلة من خلال المحتوى الفني لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور تتمثل في توفير زيارة افتراضية لعدد من المتاحف الوطنية تضم المقتنيات الثمينة والنادرة بشكل بانورامي.

وأضافت: "لقد تم تحميل أعمال فنية متنوعة لأكثر من 50 فنانًا تشكيليًا حيث يمكن لزوار الموقع الاطلاع على الكثير من المدارس والتوجهات في هذا المجال، والدعوة لزيادة الحصيلة المعرفية متواصلة حيث تم تزويد الموقع بمجموعة ضخمة من إصدارات المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة علا عادل تضم نخبة من المؤلفات العالمية التى تم تحويلها إلى اللغة العربية ومختارات من إصدارات دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسى تتناول ملامح التراث وتاريخ مصر.