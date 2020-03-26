أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس اليوم الخميس على مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن طقس الخميس، معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يظل شديد البرودة في الليل.
وتابعت الأرصاد: "تشهد القاهرة والسواحل الشمالية أمطارًا خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على القاهرة الكبرى والوجه البري والسواحل الشمالية".
وتُسجل درجات الحرارة على القاهرة، 27- 17، السواحل الشمالية 26- 14، جنوب سيناء 28- 17- شمال الصعيد، 32- 18، جنوب الصعيد، 37- 20.
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