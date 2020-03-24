الثقافة بين إيديك.. هيئة الكتاب تطرح كتبا وسلاسل جديدة مجانا على موقعها

كتب- محمد عاطف:

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، إتاحة عدد من أمهات الكتب التراثية وإصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، للتحميل المجانى بصيغة pdf من الموقع الرسمي لوزارة الثقافة على شبكة الانترنت www.moc.gov.eg.

وأضافت عبد الدايم، إن نشر عيون التراث إلى جانب مجموعة من السلاسل المعاصرة جاء ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، والتي تمثل أحد صور الجهود المبذولة للمساهمة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.

ووجهت الدعوة لجموع المصريين لاستثمار التكنولوجيا في الاطلاع ونشر الوعي، مشيرة إلى أن المطبوعات التى تم إتاحتها تعد نواة لتقديم عناوين أخرى بنفس الأسلوب بهدف الارتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية.

يشار إلى أن العناوين التي تم نشرها تتضمن كتب ركائز القيم التي تساند المجتمع، إلى جانب سلاسل " ما "، " رؤية " و"التراث الحضاري" من إصدارات هيئة الكتاب.