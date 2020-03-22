تأثيراته كبيرة جدًا.. أول تعليق من السيسي على أزمة فيروس كورونا

كتب - محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن انتشار فيروس كورونا المستجد أزمة غير مسبوقة على مستوى العالم كله.

وأضاف السيسي، خلال لقاء عدد من السيدات بمناسبة عيد الأم، اليوم الأحد، أنه لم يحدث في تاريخ الإنسانية المعاصر أزمة بهذا الحجم.

وتابع الرئيس السيسي: "بنتكلم على أكتر من 177 دولة انتشر فيها هذا الوباء، وتأثيراته هتبقى كبيرة جدًا جدًا، أتصور شكل العالم هيكون مختلف كتير عن قبل هذا الأمر، والتأثير الاقتصادي هيبقى عميق جدًا حتى مع الدول التي استطاعت أن تحتوي هذا المرض".​

اقرأ أيضا:

نجهز أنفسنا لخطر جسيم.. السيسي عن كورونا: "لو محطناش إيدينا مع بعض هنخسر كتير"

الصحة العالمية تحذر من رسالة صوتية متداولة في مصر

هيئة الدواء المصرية تحسم الجدل بشأن استخدام دواء الملاريا لعلاج كورونا

في هذه الحالات اتصل بـ105 أو اذهب إلى مستشفى الحميات لفحص "كورونا"

هل الغرغرة بالماء والملح تقتل فيروس كورونا؟

وتابع تغطية مصراوي الشاملة.. إحنا أقوى من كورونا