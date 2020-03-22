أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

في هذه الحالات اتصل بـ105 أو اذهب إلى مستشفى الحميات لفحص "كورونا"

08:00 ص الأحد 22 مارس 2020
في هذه الحالات اتصل بـ105 أو اذهب إلى مستشفى الحميات لفحص "كورونا"

أرشيفية

كتب- أسامة علي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجراف توضح فيه حالات، يجب فيها الاتصال بالخط الساخن الخاص بفيروس "كورونا" 105، أو الذهاب إلى مستشفى الحميات.

وقالت الصفحة الرسمية للوزارة، إن أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" متشابهة لحد كبير مع أعراض البرد، أو الإنفلونزا الموسمية، مثل ارتفاع حرارة الجسم، أو الرشح وضيق التنفس والسعال، مضيفة أنه في هذه الحالة من الأفضل البقاء في المنزل ومحاولة الراحلة التامة، وتجنب الخروج تمامًا.

أما فيما يخص شروط الاتصال بالخط الساخن، أو الذهاب إلى مستشفى الحميات:

1- في حالة مخالطة حالة إيجابية وظهور الأعراض.

2- في حالة الرجوع من خارج البلاد خلال 14 يومًا ماضية، خاصة من البلاد المنتشر فيها الفيروس.

3- لو كنت أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية (أطباء أو تمريض) وظهرت الأعراض.

4- لو كنت أحد العاملين في السياحة والسفر، وظهرت الأعراض.

90084320_2510617375923810_60616677334712320_o

فيروس كورونا مستشفى الحميات وزارة الصحة والسكان ??احنا اقوي من كورونا

الخبر التالى:

حدث ليلاً| صرف 500 جنيه لعمال اليومية وكمامات مجاننا بالمترو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 294

    عدد المصابين

  • 41

    عدد المتعافين

  • 10

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 303051

    عدد المصابين

  • 94625

    عدد المتعافين

  • 12955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان