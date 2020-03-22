في هذه الحالات اتصل بـ105 أو اذهب إلى مستشفى الحميات لفحص "كورونا"

كتب- أسامة علي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجراف توضح فيه حالات، يجب فيها الاتصال بالخط الساخن الخاص بفيروس "كورونا" 105، أو الذهاب إلى مستشفى الحميات.

وقالت الصفحة الرسمية للوزارة، إن أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" متشابهة لحد كبير مع أعراض البرد، أو الإنفلونزا الموسمية، مثل ارتفاع حرارة الجسم، أو الرشح وضيق التنفس والسعال، مضيفة أنه في هذه الحالة من الأفضل البقاء في المنزل ومحاولة الراحلة التامة، وتجنب الخروج تمامًا.

أما فيما يخص شروط الاتصال بالخط الساخن، أو الذهاب إلى مستشفى الحميات:

1- في حالة مخالطة حالة إيجابية وظهور الأعراض.

2- في حالة الرجوع من خارج البلاد خلال 14 يومًا ماضية، خاصة من البلاد المنتشر فيها الفيروس.

3- لو كنت أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية (أطباء أو تمريض) وظهرت الأعراض.

4- لو كنت أحد العاملين في السياحة والسفر، وظهرت الأعراض.