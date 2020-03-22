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السيسي يلتقي عددا من السيدات المصريات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية

02:50 م الأحد 22 مارس 2020
السيسي يلتقي عددا من السيدات المصريات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم الأحد مع العديد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية.

حضر الاجتماع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، و رئيسة المجلس القومي للمرأة.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.​

هذا المحتوى من

Asha
السيسي السيدات المصريات مناسبة الاحتفال عيد المرأة علي عبد العال

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