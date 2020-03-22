السيسي يلتقي عددا من السيدات المصريات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية

القاهرة- أ ش أ:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم الأحد مع العديد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية.

حضر الاجتماع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، و رئيسة المجلس القومي للمرأة.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.​