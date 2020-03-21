بسبب "كورونا".. إجراءات وقائية إضافية لدخول مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إنه صدر القرار رقم (22) لسنة 2020، بتنظيم بعض الإجراءات الوقائية الإضافية اللازمة لدخول مقر مجلس النواب، والذي يلزم بخضوع جميع المترددين على حرم مجلس النواب، سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد.

جاء ذلك في تصريحات له للمحررين البرلمانين، مساء السبت، في إطار جهود مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، للحفاظ على صحة النواب ومرافقيهم، واتساقًا مع التدابير الاحترازية والوقائية التي تتخذها سائر مؤسسات الدولة للوقاية واحتواء انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وأكد فوزي أنه في حالة ملاحظة ارتفاع درجة الحرارة (37.3 فأكثر أو وجود أعراض تنفسية) يتم اصطحاب المريض أولًا إلى إحدى العيادات المجهزة طبيًا لاستكمال الفحص، وتوجيهه للإجراءات الواجب اتباعها، ولا يسمح في هذه الحالة بدخوله المجلس إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه وموافقة القطاع الطبي.

ولفت إلى أن الأمانة العامة للبرلمان تبدأ في تطبيق هذه الإجراءات الوقائية الإضافية، اعتبارًا من 22 مارس 2020 وحتى إشعار آخر.