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تعقيم القطارات ومحطات السكة الحديد ضد كورونا - صور

02:43 م السبت 21 مارس 2020
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كتب- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد وفريد قطب:

بدأت هيئة السكك الحديدية، إجراءات تعقيم وتطهير جميع القطارات والمحطات ضد فيروس كورونا المستجد، في إطار الالتزام بتوجيهات الحكومة باتخاذ كافة الوسائل والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس ومنع تفشيه داخل مصر.

وطالب المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، المواطنين بعدم ركوب المواصلات إلا للضرورة فقط، قائلا: "يا حضرة المواطن لو مش رايح مشوار مهم متركبش مواصلات، سيب المواصلات للضرورة، خليك في بيتك لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا".

وأضاف سامي، في تصريحات، اليوم السبت، أنهم يتعاملون يوميًا مع مليون راكب و47 ألف عامل وموظف في السكك الحديدية، كما أن الهيئة بدأت حملات توعوية، ووضع منشورات للجمهور.

وأكد أنه تم توزيع كمامات ومطهرات على كل موظفي شبابيك حجز التذاكر، وكل من له تواصل مباشر مع الجمهور، موضحًا أن 3500 عربة وجرار يتم تطهيرهم يوميًا.

فيروس كورونا تعقيم القطارات السكة الحديد حملات النظافة

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