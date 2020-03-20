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القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

02:33 م الجمعة 20 مارس 2020
القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمد سامي:

بعث الفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربي، ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1441هـ.

وجاء نص البرقية:

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يشرفنى أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعافية بمناسبـة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبرى التى إختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمد صلوات الله عليه وسلامه أعادها الله على سيادتكم بكل الخير وعلى وطننا الحبيب وشعبنا العظيم بكل اليمن والبركات .

كما أبعث لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة بهذه الذكرى العطرة ويؤكدون لسيادتكم وفاءهم بالمهام الوطنية التى يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفانى ، مقتدين بصاحب الذكرى فى البذل والتضحية والفداء ملتزمين بالمثل العليا والتقاليد العريقة للعسكرية المصرية أوفياء بقسم الولاء للوطن والإخلاص له ، لتظل مصر وطنا آمنا مستقراً بعطاء وتضحيات أبنائها .

حفظ الله مصر وشعبها وأعاد على سيادتكم هذه الذكرى الكريمة باليمن والبركات .

وكل عام وسيادتكم بخير .

القوات المسلحة السيسي ذكرى الإسراء والمعراج

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