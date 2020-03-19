الزراعة: فحص 2100 رسالة واردة للتأكد من خلوها من كورونا

كتب - أحمد مسعد:

أعلن رئيس الحجر الصحي في الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري بوزارة الزراعة، الدكتور أحمد عبد الكريم، فحص ما يقرب من 2100 رسالة واردة من كافة دول العالم، مضيفًا أنه "إجراء احترازي تقوم به الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف عبد الكريم، في تصريح خاص لمصراوي، أن العاملين بالهيئة العامة لخدمات الطب البيطري ومعهد صحة بحوث الحيوانات وهيئة سلامة الغذاء سحبت منهم عينات لفحصها والتأكد من سلامتهم، لافتًا إلى دعم فرق الرش بالمبيدات والاطمئنان من فرض قواعد صارمة علي العاملين وتحقيق أعلى نتائج من خلال استخدام ما يُعرف بـ(pcr).

ولفت رئيس الحجر البيطري إلى استمرار عمليات فحص الرسائل القادمة من الخارج حتى الإعلان الرسمي عن خلو الدولة المصرية من الوباء.

وأصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، تكليفات لكل قيادات الوزارة بحتمية اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، كما وجه الهيئات والقطاعات بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزارء بشأن تخفيض العمالة ومنحهم إجازات بالتناوب بما لا يؤثر على العمل، مع إعطاء الأولوية للسيدات الحوامل، واللاتي تعول أطفال أو من لديهم أمراض مزمنة، ومع الالتزام بتطبيق أقصى معايير الحفاظ على الصحة العامة.​