الآن| أمطار بمنطقتي فيصل والمعادي.. والأرصاد: مستمرة حتى مساء الجمعة (صور)

تصوير: مصطفى الشيمي ومحمود عبدالناصر:

بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تساقط الأمطار على منطقتي فيصل والمعادي.

وتشهد البلاد حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس وحتى صباح الأحد المقبل، حالة من عدم الاستقرار ال‏شديدة في الأحوال، حيث ‏تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة كما تسقط الأمطار الغزيرة، فيما تتراوح سرعة الرياح خلال هذه الفترة من 60 -70 كيلو مترا في الساعة.

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح وتحذيرات إلى المواطنين نتيجة التقلبات الجوية الحادة التي تشهدها البلاد حاليا، وذلك بمتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة اليومية، وأماكن سقوط الأمطار.

ونصح شاهين، في تصريح لمصراوي، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والقيادة بهدوء لانخفاض الرؤية بسبب الأمطار أو الرمال والأتربة المثارة، وضرورة اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى.