مراعاة للواقع.. الأوقاف تدخل تعديلات جديدة على خطبة الجمعة

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، إدخال تعديل على موضوع خطبة الجمعة لتكون بعنوان : "مكانة الشهداء ووجوب الأخذ بالأسباب"، بحيث تكون الخطبة الأولى عن فضل الشهادة في سبيل الوطن ومنازل الشهداء عند ربهم، مراعاة للواقع.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الثلاثاء، أن الخطبة الثانية ستكون للتأكيدًا على أهمية النظافة والأخذ بالأسباب، وبما لا يجاوز الوقت الذي حددته الوزارة بـ15 دقيقة كحد أقصى، وتم اختصار الخطبة من أربع صفحات إلى ثلاثة، مراعاة للوقت الذي تم تحديده سابقا، مع التحذير من تجاوز الوقت تحت أي ظرف.

كانت وزارة الأوقاف، قررت قصر العمل بالمساجد على الصلوات الخمس وأداء خطبة الجمعة، وبما لا يزيد عن 15 دقيقة، ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة عن خمس دقائق في المغرب وعشر دقائق في باقي الصلوات، مع العناية الفائقة بنظافة المساجد.

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