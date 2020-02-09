اليوم.. القوى العاملة تبدأ قبول أوراق المتقدمين لوظائف بفنادق البحر الأحمر

كتب – يوسف عفيفي:

تبدأ مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، الأحد، قبول طلبات راغبي العمل بفنادق البحر الأحمر والغردقة والقصير ومرسى علم والجونة، على 147 فرصة عمل في 22 فندقا وقرية سياحية، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بيان اليوم، أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 25 فرصة عمل بفندق "لونج بيتش- الغردقة"، علي مهن فرد أمن، ومشرف غرف، مضيف، وشيف إيطالي ويوناني، وصيني، وعامل تجهيز وتحضير، وكابتن، مؤهل متوسط وفوق متوسط، والسن من 20 إلى 26 سنة، بأجور مجزية، فضلا عن 12%، وسكن ووجبات، ومواصلات وتأمين صحي واجتماعي.

وأضاف الوزير، أن هناك 16 فرصة عمل بفندق "بيراميزا سهل حشيش"، علي مهن تجهيز وتحضير، وسكن وزراعة ومغسلة، بمؤهل متوسط وبدون، والسن من 20 إلى 35 سنة، و16 فرصة عمل في فندق "ريجينا ريزورت"، على مهن مراقب ايرادات، ومراجع ليلي، وعامل تجهيز وتحضير، وهاوس مان، ومضفين، ومشرف أدوار، ومتلقى طلبات بالإشراف الداخلي، بمؤهل عال متوسط، والسن من 27 إلى 35 سنة، والخبرة تتراوح ما بين سنة إلى 7 سنوات على المهن المطلوبة.

وفي نفس السياق، قال سعيد عبد الراضي مدير المديرية، إن هناك 11 فرصة عمل متوفرة في "قرية دريمز بيتش مرسي علم"، على مهن مراقب أمن ومشرف غرف وعامل كافيتريا، مشرف مناطق عامة، وعامل تجهيز وتحضير، ومساعد فني حمام سباحة، وفني معدات ، ومساعد مضيف ، جزار أول ، والمؤهل ما بين متوسط وعالي، والسن من 21 إلى 30 سنة والخبر من سنة إلى 5 سنوات.

كما يوجد 11 فرصة عمل، بفندق الفرعون ازور بالغردقة علي مهن موظف أمن، وعامل تجهيز وتحضير، وموظف زراعة، والمؤهل دبلوم، والسن من 22 إلى 30 سنة، و8 فرص بفندق تروبيتل، على مهن صراف مطاعم وفني سباك، وجنايني، ومشرف غرف، وعامل مناطق عامة ومشرف أمن، وفرد أمن أ مؤهل عال ومتوسط، السن من 20 إلى 30 سنة.

وتابع "عبد الراضي" قائلا: إنه يوجد 7 فرص بفندق "كلوب باراديسيون"، على مهن طباخ أول، وموظف استقبال، ومضيف، وعامل تجهيز وتحضير بكالوريوس أو دبلوم أو أي مؤهل، السن من 18 إلى 25 سنة، و6 فرص عمل بفندق "وردة الصحراء" بالغردقة، على مهن مضيف مطاعم، وعامل نظافة وكافتريا، ومنقذ، مؤهل متوسط فما فوق، والسن من 18 إلى 25 سنة.

كما يوجد 6 فرص بفندق كلاسيك، على مهن عامل تحضير وتجهيز، وعامل إشراف داخلي، المؤهل دبلوما وما فوقه، السن من 20 إلى 25 سنة، و5 فرص عمل،ـ بفندق الباشا، علي مهن مشرف غرف، وعامل تجهيز وتحضير، بمؤهل إعدادية أو بدون ومتوسط، والسن من 19 إلي 30 سن، ونفس الفرص بفندق "بانسيه رويال جاردن"، على مهن فني معدات مطابخ، وتكييف وتبريد، وفرد أمن، بمؤهل متوسط، والسن من 25 إلى 40 سنة.

كما يطلب فندق "أكاسيا سويس ريزورت - أكاسيا جادنز"، 4 فرص عمل على مهن عامل مناطق عامة، وعامل تجهيز وتحضير، مؤهل متوسط، والسن من 22 إلى 30 سنة، و4 فرص بفندق فلامنكو على مهن فرد أمن، وعامل تجهيز وتحضير، السن من 20 إلى 25 سنة، و4 فرص عمل بفندق بريمير لوريف، على مهن مدير جودة، ومساعد الشيف العمومي، ومدير تدريب، وبارات.

و4 فرص عمل بفندق "سينتيدو اورينتال دريم" على مهن فني أعمال مدنية، وتبريد وتكييف، وكهربائي، وفني معدات، يجيد القراءة والكتابة، والسن من 18 حتى 45 سنة، و3 فرص بفندق "صن رايز هوليدايز"، على مهن مشرف وردية تجهيز وتحضير، ومساعد مضيف، دبلوم صناعي، والسن من 22 ، و3 فرص بفندق كلاسيك على مهن عامل تجهيز وتحضير، ومراقب أمن، المؤهل دبلوم ، والسن من 18 إلى 25 سنة.

وهناك 9 فرص بفنادق "راديسون وروهانو" على مهن عامل إشراف داخلي، وعامل حديقة السن من 21 إلى 25 سنة، ومرقب أمن مؤهل عالي والسن من 18 إلى 30 سنة، وبفندق "ثري كورنرز اوشن فيو– الجونة علي مهن موظف استقبال، ومساعد مضيف، السنة من 20 إلى 25 سنة مؤهل عال ومتوسط، وبقرية يتوبيا بيتش كلوب، على مهن استيوارد، وأمن والسن من 20 إلى 30 سنة، وبفندق "موفنبيك على مهنة طباخ أول مؤهل متوسط السن من 20 إلى 25 سنة، خبرة 5 سنوات ويجيد اللغة الإنجليزية.

وأكد مدير المديرية، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها.

وقال: إن الطلبات تقدم من اليوم الأحد وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر.