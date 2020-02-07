بدراوي: "الوفد" يتفاوض مع بعض القوى السياسية قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إن كل مقر للوفد هو بيتًا للأمة كلها، مقدمًا الشكر لقيادات الوفد في المطرية على جهودهم وعطائهم ليكون للوفد بيتًا يستقبل فيه شعب المطرية.

جاء ذلك على هامش افتتاح مقر حزب الوفد بالمطرية، مساء اليوم الجمعة، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وبحضور النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب.

وأكد "بدراوي" أن الوفد نبع من إرادة الشعب المصري، وكان الشعب مساندًا وداعمًا لقياداته، فلا يمكن للوفد أن ينسى شيوخ ورجال وشباب ورجال الدين من مسلمين وأقباط، فضلًا عن دور المرأة في دعمه لقيادة مصر نحو الحرية والديمقراطية.

ووجه سكرتير عام حزب الوفد بضرورة أن تظل مقرات الوفد مفتوحة للمواطنين، واستقبال مشكلاتهم ومطالبهم والعمل على حلها، لتظل مبادئ بيت الأمة ثابتة في تبني مشكلات المواطنين والتواصل المسئولين على أرض الواقع.

وأضاف "بدراوي" أن مصر بصدد الإقبال على استحقاقات انتخابية، مؤكدًا أن الوفد يجري مفاوضات مع بعض القوى السياسية والأحزاب للتنسيق فيما يخص خوض سباق تلك الاستحقاقات، ليكون هناك معبرًا حقيقيًا عن الشعب في المجالس الثلاثة، خاصة وأن الوفد يعتزم خوض السباق بقوة.