"الخدمات البيطرية" تكثف حملاتها على أسواق اللحوم للتأكد من سلامتها

القاهرة - أ ش أ:

كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، وبالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها؛ للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم.

وأكدت الهيئة - في بيان اليوم الخميس- أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيدا على وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين في المقام الأول.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور عبدالحكيم محمود، إن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال شهر يناير، بلغ حوالي 167 طنا و993 كيلوجراما على مستوى الجمهورية، حيث تم تحرير 887 محضرا بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها، كما تم ضبط أختام مزورة باسم الهيئة وأيضا لحوم مختومة بالأختام المزورة .

وأضاف أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تواصل حملاتها على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومشتقاتها للتأكد من سلامتها، ومنعا لانتشار الأمراض، حفاظا على صحة المواطنين.