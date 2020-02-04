أكثر الكلمات إنتشاراً

نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

وزير الطيران: الدولة لا تترك أبنائها في أي مكان

10:26 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
وزير الطيران: الدولة لا تترك أبنائها في أي مكان

محمد منار وزير الطيران المدني

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمد منار وزير الطيران المدني، إن الوزارة في خدمة المصريين ونقلهم من أي مكان في العالم، مشيرًا إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل المصريين من مدينة ووهان الصينية، و32 صيادًا كانوا محتجزين في اليمن.

ووصلت طائرة خاصة إلي مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء قادمة من مطار صنعاء، وعلى متنها 32 صيادا مصريا تم احتجازهم في اليمن لمدة شهرين.

وأضاف وزير الطيران، خلال استقبال الصيادين، أن الطيارين المصريين مفخرة للجميع، لافتا إلى تكريم طاقم الطائرة الذي نقل المصريين من ووهان الصينية.

وأكد وزير الطيران، أن الدولة لا تترك أبناءها أبدا في أي بقعة من الأرض بتوجيهات الرئيس السيسي، فمنذ يومين أحضرنا المصريين من الصين واليوم نحضر أخرين من اليمن.

محمد منار وزير الطيران المدني السيسي مدينة ووهان الصيادين المحتجزين

الخبر التالى:

انتصار السيسي تنعى نادية لطفي: تركت تاريخًا حافلًا بالإنجازات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء