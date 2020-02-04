وزير الطيران: الدولة لا تترك أبنائها في أي مكان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمد منار وزير الطيران المدني، إن الوزارة في خدمة المصريين ونقلهم من أي مكان في العالم، مشيرًا إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل المصريين من مدينة ووهان الصينية، و32 صيادًا كانوا محتجزين في اليمن.

ووصلت طائرة خاصة إلي مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء قادمة من مطار صنعاء، وعلى متنها 32 صيادا مصريا تم احتجازهم في اليمن لمدة شهرين.

وأضاف وزير الطيران، خلال استقبال الصيادين، أن الطيارين المصريين مفخرة للجميع، لافتا إلى تكريم طاقم الطائرة الذي نقل المصريين من ووهان الصينية.

وأكد وزير الطيران، أن الدولة لا تترك أبناءها أبدا في أي بقعة من الأرض بتوجيهات الرئيس السيسي، فمنذ يومين أحضرنا المصريين من الصين واليوم نحضر أخرين من اليمن.